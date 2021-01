Dr. Dre : hospitalisé après une rupture d'anévrisme, il donne de ses nouvelles

Les fans de Dr. Dre ont eu une belle frayeur ce mercredi 6 janvier. Ils se sont réveillés en apprenant que le rappeur légendaire de 55 ans de son vrai nom Andre Young venait d'être hospitalisé après une rupture d'anévrisme. Alors que l'inquiétude grandissait sur les réseaux sociaux, Dr. Dre a décidé de donner quelques nouvelles.

Le père de famille vient de poster une nouvelle photo sur son compte Instagram et tient à rassurer ses nombreux fans ! "Je vais très bien et je reçois d'excellents soins de mon équipe médicale. Je vais bientôt sortir de l'hôpital et rentrer chez moi. Merci à tous les grands professionnels de santé de Cedars. One Love !!".

une belle frayeur

Ce post a soulagé de nombreux fans qui faisaient part de leur inquiétude sur Twitter. On a pu lire des messages tels que : "Si demain quand j’me réveille je vois que Dr. Dre est mort je saute de ma fenêtre", "on ne peut pas commencer 2021 en perdant Dr. Dre", ou encore "Je suis toute de suite moins à l'aise avec 2021 quand j'ai vu les news sur Dr. Dre ".

Rappeur de légende et véritable mentor pour certains, Dr. Dre est très respecté dans le monde du rap. Il a connu le succès avec son groupe "N.W.A" dans les années 1980 avant de fonder quelques années plus tard Death Row Records puis Beats Electronics. Ses compères Ice Cube et Snoop Dogg lui ont adressé un message de soutien sur les réseaux sociaux : "Envoyez votre amour et vos prières à l’ami Dr. Dre", "Remets-toi Dr. Dre, nous avons besoin de toi."

