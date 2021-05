Dua Lipa accusée d’antisémitisme, sa réponse ferme sur Twitter

Une polémique inattendue. Dua Lipa ainsi que les soeurs Bella et Gigi Hadid ont eu la surprise de découvrir, en ouvrant le New York Times du 22 mai, une publicité les accusant d’être antisémite. Et ce, en raison de leurs opinions sur le conflit israélo-palestinien qui a repris de plus belle. La publicité en question, achetée par l’organisation juive du rabbin Shmuley Boteach, World Values Network, affirme que Dua Lipa et les sœurs Hadid ont "accusé Israël de nettoyage ethnique" et "vilipendé l’État juif". Sur la version en ligne, la publicité est encore plus trash. Elle accuse la chanteuse et les deux mannequins de "cracher" de la "bile antisémite pour diaboliser le peuple juif".

"Je rejette totalement ces allégations fausses et épouvantables"

Dua Lipa n’a pas manqué de réagir à cette campagne de publicité. Sur les réseaux sociaux, la chanteuse et autrice a déclaré : "Je rejette totalement les allégations fausses et épouvantables qui ont été publiées aujourd’hui dans la publicité du New York Times diffusée par le World Values Network". Et ajouter sur Twitter : "Je défends cette position parce que je crois que tout le monde – juifs, musulmans et chrétiens – a le droit de vivre en paix en tant que citoyens égaux de l’État de son choix. Le World Values Network utilise sans vergogne mon nom pour faire avancer sa vilaine campagne avec des mensonges et des fausses déclarations flagrantes de qui je suis et de ce que je représente". De leur côté, Bella et Gigi Hadid n’ont pas tenu à réagir.

Par Matilde A.