Duffy violée et séquestrée, elle réclame à Netflix le retrait d’un film polémique

Absente pendant près de dix ans, Duffy a finalement brisé le silence il y a quelques semaines. La chanteuse galloise a révélé en février dernier sur son site internet avoir été violée, séquestrée et droguée pendant plusieurs semaines en 2011 : "C'était mon anniversaire, j'ai été droguée dans un restaurant, j'ai ensuite été droguée pendant quatre semaines et j'ai voyagé dans un pays étranger. Je ne me souviens pas être montée dans l'avion et je suis revenue à moi à l'arrière d'un véhicule qui bougeait. J'ai été placée dans une chambre d'hôtel et l'agresseur est revenu et m'a violée. Je me souviens de la douleur et j'essayais de rester consciente dans la pièce après que ce soit arrivé". Traumatisée par cette sombre expérience, Duffy a décidé de s’attaquer au film "365 jours" qui fait polémique sur Netflix depuis plusieurs jours puisque le film est accusé d’érotiser le viol.

"Personne ne devrait prendre ça pour un divertissement"

Dans ce long-métrage, l’intrigue met en scène Massimo, un mafieux sicilien, qui s’éprend d’une jeune et belle polonaise, Laura. Il finit par retrouver la jeune femme et la séquestre dans son château sicilien. Elle a alors 365 jours pour tomber amoureuse de lui, sinon, il la relâchera. Présenté comme un "drame érotique", le film a provoqué la colère de Duffy qui n’a pas hésité à écrire directement à Reed Hastings, fondateur de Netflix : "Aujourd’hui, je ne sais vraiment pas quoi penser, dire ou faire, sinon tendre la main et vous expliquer dans cette lettre à quel point il était irresponsable pour Netflix de diffuser le film 365 jours. Je ne voulais pas me retrouver à devoir vous écrire, mais ma souffrance m'oblige à le faire, à cause d'une expérience violente que j'ai endurée du genre que vous avez choisi de présenter comme "érotique adulte". Personne ne devrait prendre ça pour un divertissement, pas plus qu’il devrait être décrit ou commercialisé de la sorte. Nous savons tous que jamais Netflix n’hébergerait des contenus qui glamourisent la pédophilie, le racisme, l’homophobie, le génocide ou tout autre crime contre l’humanité", a écrit la chanteuse dans une lettre dévoilée par le site Deadline. Reste à attendre la réponse de Netflix.

Par Alexia Felix