Duffy violée et séquestrée : la chanteuse se livre sur sa douloureuse épreuve

Pendant près de dix ans, la chanteuse Duffy a gardé le secret. Restée dans le silence après avoir connu le succès en 2008 avec son tube "Mercy", la Galloise a fait une révélation choc en février dernier. Durant plusieurs semaines, elle a "été violée, droguée et séquestrée". Si Duffy n'a pas eu la force de raconter ce qu’elle a subi en interview, c'est sur son site internet qu'elle a livré son témoignage glaçant. "C'était mon anniversaire, j'ai été droguée dans un restaurant, j'ai ensuite été droguée pendant quatre semaines et j'ai voyagé dans un pays étranger. Je ne me souviens pas être montée dans l'avion et je suis revenue à moi à l'arrière d'un véhicule qui bougeait. J'ai été placée dans une chambre d'hôtel et l'agresseur est revenu et m'a violée. Je me souviens de la douleur et j'essayais de rester consciente dans la pièce après que ce soit arrivé", a-t-elle raconté sur son calvaire.

"J'étais en fuite pendant si longtemps"

"Le viol m'a dépouillée de mes droits humains, de la possibilité d'expérimenter une vie sans peur. Il a déjà volé un tiers de ma vie (...). Personne, absolument personne, n'a su ce qu'il s'était passé", a confié la jeune femme qui a "envisagé de fuir dans une ville voisine". De retour chez elle avec son agresseur, la chanteuse explique avoir "tenté de rester aussi calme et normale que possible étant donnée la situation". "Tel un zombie", elle avait reçu "des menaces de mort voilées" avant d'être embarquée en voiture dans un second voyage à l'étranger. "Il m'a fallu si longtemps pour parler car après avoir été violée et maintenue en captivité, j'ai fui. J'ai déménagé cinq fois dans les trois ans qui ont suivi, sans jamais me sentir à l'abri du violeur, j'étais en fuite pendant si longtemps", a témoigné Duffy qui se "sent en sécurité maintenant".

