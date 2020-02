Duffy violée et séquestrée : Les réactions odieuses de certains internautes choquent

Il y a des silences qui en disent long. Et ce n'est pas la chanteuse Duffy qui dira le contraire. Révélée au grand public en 2007 avec son titre rétro Mercy, elle a ensuite enchaîné les succès, remportant notamment trois Brit Awards en 2009.

Elle avait annoncé en 20100 qu'elle souhaitait prendre une pause, sans pour autant s'étaler sur les raisons de cette décision. La jeune femme n'avait fait, suite à cela, que deux apparitions publiques. En 2013 à New York pour un concert hommage à Édith Piaf puis dans le film Legend en 2015 dans lequel elle a non seulement contribué à la musique, mais également tenu un rôle.

Depuis, c'était silence radio. Jusqu'à ce 25 février 2020. La chanteuse a posté un long post glaçant sur son compte Instagram où elle révèle avoir vécu le pire. Duffy avoue alors avoir été violée, droguée et séquestrée. Elle ne précise pas la date à laquelle l'agression est arrivée, mais souhaite désormais briser le silence

de nombreux trolls

Dans son message, accompagné d'une photo d'elle en noir et blanc, Duffy se confie à cœur ouvert sur le calvaire qu'elle a vécu, à l'instar de la patineuse Sarah Abitbol. "Vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'ai pensé à écrire cela. Comment je l'écrirais et comment je me sentirais après. Beaucoup d'entre vous se sont demandé ce que j'étais devenue, où j'avais disparu et pourquoi. En vérité, et croyez-moi, je suis ok et en sécurité maintenant, mais j'ai été violée, droguée et séquestrée pendant quelques jours. J'ai survécu. Il m'a fallu du temps pour récupérer".

Mais il semblerait que certaines personnes ne l'entendent pas de cette oreille. De nombreux trolls se moquent de la jeune femme. L'un d'eux est particulièrement virulent : "Alors pourquoi vous ne vous êtes pas manifestés plus tôt? Le viol est terrible mais ne lui dites pas combien elle est courageuse après tout le temps que ça lui a pris".

"Dites que nous sommes un peu cynique, mais il y a un album à promouvoir?". Ou encore "quand tu n'es plus pertinente dans le milieu de la musique et que tu essayes de briller à nouveau pour vendre plus de disques".

So why not come forward sooner? Rape is wrong but don't spout bull about how she's been brave after however long it's taken. Been brave would be coming forward as soon as it happened. It's not like she's a child. She's a grown woman. Should have gone to police immediately. — Paul (@Paulc001989) February 25, 2020

Call me cynical,but Duffy never said if she had reported her ordeal to the police, if not why not. Does she have an album to promote!!! Is she being paid for the interview. My thoughts are with the brave women who have been raped and gone to the police, and those who have not. — sam (@cassanova6914) February 26, 2020

Call us a little cynical, but is there a new album coming out? — Colin n Lisa (@LisanColin) February 26, 2020

Par J.F.