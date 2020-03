Duffy violée et séquestrée : pourquoi elle n'arrive pas à en parler en interview

C’est une révélation très courageuse qu’a fait la chanteuse Duffy fin février. Alors qu’elle avait annoncé faire une pause dans sa carrière sans en donner les raisons en 2010, l’interprète de "Mercy" n’a fait que deux apparitions depuis, une en 2013 et une en 2015. La raison, elle l'a donné à travers un long message dans un post Instagram. "La vérité est, et croyez-moi je vais bien et je suis en sécurité maintenant. J’ai été violée, droguée et séquestrée pendant quelques jours". Des propos qui font froid dans le dos et ont même soulevé des remarques plutôt virulentes du côté des internautes. Si la chanteuse disait vouloir parler de ce qu’elle a subi en face à face, elle fait finalement marche arrière ce jeudi 19 mars en s’exprimant sur Instagram.

"C’est plus difficile que je ne le pensais"

Toujours via le réseau social, Duffy s’explique à travers un long message destiné à Jo Whiley, animatrice radio en Angleterre. "Je voulais vous envoyer cela pour le passer à la radio si vous le souhaitez. Vous avez peut-être lu les mots que j’avais écrits il y a quelques semaines, je me sens plus libre". Puis la chanteuse explique les raisons de son choix de ne pas donner d’interview en face à face finalement. "J’ai essayé de donner une interview mais c’est plus difficile que je ne le pensais, je vais continuer par écrit bientôt" écrit Duffy. Puis elle confie envoyer la chanson "Something Beautiful" qui lui fait du bien. En cette période de coronavirus et de confinement, la chanteuse a une pensée pour ceux qui restent chez eux et leur dédit cette chanson.

Par Valentine V.