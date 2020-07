Ed Sheeran ancien alcoolique, il révèle son addiction

Depuis plusieurs années, Ed Sheeran enchaîne les succès à travers le monde. Malheureusement pour ses fans, le chanteur a annoncé en février dernier vouloir faire une nouvelle pause dans sa carrière, après celle en 2018. Et Ed Sheeran a enfin donné une explication sur cette décision. A l’occasion du sommet Hay House Chasing the Présent consacré aux addictions, à l’anxiété et à la santé mentale, Ed Sheeran a avoué en interview avoir souffert d’alcoolisme en 2015, alors qu’il était en pleine tournée mondiale : "Je restais debout et je buvais toute la nuit. Les bus se garaient sous les arènes et je dormais dans le bus toute la journée, puis je me réveillais et je sortais, je faisais le concert, je buvais et je remontais dans le bus. Je n’ai pas vu la lumière du soleil pendant quatre mois".

"Au début c’est un jeu, et puis ça devient triste"

Et si au départ cela était plutôt amusant, Ed Sheeran a rapidement sombré : "Au début, c’est un jeu et un plaisir. C’est du rock and roll et c’est amusant, et puis ça devient triste. Je suis couvert de tatouages et je ne fais pas les choses à moitié, donc si je dois boire, je ne vois pas l’intérêt de prendre un verre de vin. Je préfère avoir deux bouteilles de vin. Donc je pense que j’étais probablement au plus bas à ce moment". Ed Sheeran a également avoué avoir été victime de troubles alimentaires en se rappelant les confidences d’Elton John : "Il disait "J’allais juste manger une glace et quatre putains de desserts jusqu’à ce que je vomisse". Et moi je me disais : "Oh, j’ai déjà fait ça avant". Ou ses beuveries de martini, où il veut voir combien de martinis il peut boire. Et je me suis dit : "Moi aussi, j’ai déjà fait ça avant". C’est finalement la femme d’Ed Sheeran, Cherry Seaborn, qui a sauvé le chanteur : "Elle fait beaucoup d’exercice, alors j’ai commencé à faire de la course à pied avec. Elle ne boit pas beaucoup, donc je ne buvais pas. Je pense que tout cela a changé les choses".

Par Alexia Felix