Ed Sheeran papa, il annonce la naissance de son enfant

C’est au mois d’août que les fans d’Ed Sheeran ont appris la bonne nouvelle. Avec sa femme Cherry Seaborn, le chanteur allait devenir pour la première fois papa : "Ils sont très excités, mais ont gardé les choses très discrètes. Le confinement a été la parfaite excuse pour ne pas être trop vu dehors mais les choses se rapprochent et ils sont de plus en plus excités donc ils ont commencé à le dire à leurs amis et à leurs familles", avait confié une source au Sun, tandis qu’un proche avait fait savoir que "c'est un moment vraiment heureux et leurs familles sont toutes ravies pour eux et ont hâte de rencontrer le nouvel arrivant". Et alors que la naissance devait avoir lieu pour la fin de l’été, Ed Sheeran a finalement annoncé la naissance de son premier enfant ce mardi 1er septembre.

Une petite fille pour le chanteur

Sur son compte Instagram, le chanteur a révélé être devenu père d’une petite fille répondant au nom de Lyra Antarctica : "Bonjour ! Un petit message rapide de ma part car j'ai des nouvelles personnelles que je voulais partager avec vous... La semaine dernière, avec l'aide d'une équipe médicale incroyable, Cherry a donné naissance à notre magnifique fille pleine de santé - Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Nous sommes complètement amoureux d'elle. Maman et bébé se portent à merveille et nous sommes sur un petit nuage. Nous espérons que vous pourrez respecter notre vie privée en ce moment. Beaucoup d'amour à vous, et je vous verrai lorsqu'il sera temps de revenir". En légende, Ed Sheeran a dévoilé une photo montrant une petite paire de chaussettes.

Par Alexia Felix