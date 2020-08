Ed Sheeran papa : sa femme attend leur premier enfant

Ed Sheeran franchit une nouvelle étape avec sa femme Cherry Seaborn. Le couple va bientôt former une petite famille avec l'arrivée de son premier enfant. La grossesse de la jeune femme de 28 ans avait été gardée secrète avant que le tabloïd The Sun ne fasse des révélations ce mardi 11 août. "Ils sont très excités, mais ont gardé les choses très discrètes", a confié une source sur l'arrivée du bébé qui ne va pas tarder. Cherry Seaborn devrait en effet accoucher "plus tard cet été". Ed Sheeran a donc bien gardé le secret pendant plusieurs mois.

Un couple discret

"Le confinement a été la parfaite excuse pour ne pas être trop vu dehors mais les choses se rapprochent et ils sont de plus en plus excités donc ils ont commencé à le dire à leurs amis et à leurs familles", a assuré la source au tabloïd. "C'est un moment vraiment heureux et leurs familles sont toutes ravies pour eux et ont hâte de rencontrer le nouvel arrivant", a ajouté un proche. Occupé avec les "derniers préparatifs à la maison", le couple ensemble depuis 2015, s'était marié il y a deux ans en secret. "Je ne suis pas du genre à faire les choses en public", avait-il confié en dévoilant sa bague au doigt lors d'une interview. Mais la rencontre entre Ed Sheeran et Cherry Seaborn remonte au lycée, à la Thomas Mills High School à Suffolk en Angleterre. Leur chemin s'était ensuite séparé lorsque la jeune femme était partie étudier en Caroline du Nord, aux États-Unis. Ancien alcoolique, le chanteur avait pu compter sur le soutien de sa femme pour s'en sortir, a-t-il récemment confié. Un couple soudé dans le bonheur comme le malheur.

Par Marie Merlet