Eddie Barclay "sans un sou" : son ex-femme Caroline évoque sa fin de vie (Exclu vidéo)

En mai 2005, les fans d'Eddie Barclay apprenaient sa disparition à l'âge de 84 ans. Au moment de sa mort, le producteur était hospitalisé depuis quelques jours. Son état de santé était préoccupant. En effet, il avait déjà souffert d'une infection urinaire, puis pulmonaire. Très connu dans le milieu musical, "il avait découvert d'innombrables talents, parmi lesquels Jacques Brel, Léo Ferré, Dalida, Charles Aznavour, Mireille Mathieu, Claude Nougaro, ou Eddy Mitchell", précisaient nos confrères du Nouvel Obs.

Côté vie privée, Eddie Barclay a été marié huit fois. En 1988, il a épousé Caroline Giganti, avant d'en divorcer dix ans plus tard. Malgré leur séparation, elle était restée très proche du clan Barclay, "qu'elle a soutenu lors de la mort d'Eddy", a relayé Gala. Depuis, elle a refait sa vie avec Michel Coencas. Séparés "d'un commun accord" en 2009, ils sont les heureux parents de deux enfants, Vincent et Clara.

"Il dépensait tout ce qu'il avait"

En exclusivité pour Non Stop People, Caroline Giganti se confie ce jeudi 5 mars sur le plateau de "L'Instant de Luxe", l'émission présentée quotidiennement par Jordan de Luxe. Elle en dit plus sur le rapport d'Eddie Barclay à l'argent. "Eddie n'était pas un grand milliardaire. Il vivait comme un milliardaire, mais je crois que, le pauvre, il a terminé sa vie (...) sans un sou pratiquement. Mais il a très bien vécu, il dépensait tout ce qu'il avait (...) C'était une autre époque, on était plus show off (NDLR, frimeurs), plus flamboyant, on ressentait moins les inégalités", dit-elle.

Et de poursuivre : "Je ne suis pas comme lui, car j'ai deux enfants à charge, je fais un petit peu attention à mes dépenses. J'ai la chance d'être beaucoup invitée, d'avoir une très belle vie, mais je ne flambe pas tout ce que je gagne".

Par Non Stop People TV