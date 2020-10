Eddie Van Halen : le guitariste est mort à 65 ans

Le monde de la musique est en deuil. Après Ronald Bell il y a quelques jours, c'est le célèbre guitariste Eddie Van Halen qui est décédé ce mardi 6 octobre à l'âge de 65 ans. C'est son fils, Wolf Van Halen qui a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter. "Je n'arrive pas à croire que je suis en train d'écrire cela, mais mon père, Edward Lodewijk Van Halen a perdu son long et difficile combat contre le cancer ce matin. Je t'aime tellement papa. Il était le meilleur père du monde. Chaque moment que j'ai partagé avec lui sur et en dehors de la scène était un cadeau. Mon cœur est brisé. Je pense que je ne me remettrai jamais de ton absence".

Eddie Van Halen avait créé le groupe du même nom, Van Halen, avec son frère aîné Alex qui était à la batterie et le chanteur David Lee Roth. Le groupe avait sorti son premier album, "Van Halen" en 1978 et avait frappé fort avec l'inoubliable "Jump".

"Jump to heaven"

De nombreuses personnalités de la musique lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. Et notamment le club de l'OM pour une raison bien particulière. En effet, le club de la cité phocéenne utilise le titre "Jump" pour l'entrée des joueurs depuis plusieurs années.

Sur Twitter, le club a écrit : "Jump to heaven, rest in peace. Eddie Van Halen, membre fondateur du groupe Van Halen dont le titre 'Jump' accompagne l’entrée de nos joueurs nous a quittés. L’Olympique de Marseille adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches".

Le chanteur David Lee Roth a écrit sur Twitter : "Quel long voyage ça a été", accompagné d'une photo d'eux deux. Lenny Kravitz, qui avait rendu hommage à Aretha Franklin, a tenu lui aussi a adresser un dernier mot au guitariste : "La guitare légendaire et l'innovateur musical Edward Van Halen. 1955-2020. Le paradis sera électrique ce soir".

Eddie Van Halen, membre fondateur du groupe Van Halen dont le titre « Jump » accompagne l’entrée de nos joueurs nous a quittés. L’Olympique de Marseille adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 6, 2020

Legendary guitar and musical innovator Edward Van Halen. 1955-2020. Heaven will be electric tonight. pic.twitter.com/hdLd7atI74 — Lenny Kravitz (@LennyKravitz) October 6, 2020

Par J.F.