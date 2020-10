Eddie Van Halen mort : AC DC, Metallica ... les stars du rock lui rendent hommage

Eddie Van Halen vient de mourir à l'âge de 65 ans. Il se battait depuis plusieurs mois contre un cancer. C'est son fils qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, Wolf Van Halen a posté une photo de son père en noir et blanc, accompagnée de la légende suivante : "Je n'arrive pas à croire que je suis en train d'écrire cela, mais mon père, Edward Lodewijk Van Halen a perdu son long et difficile combat contre le cancer ce matin. Je t'aime tellement papa. Il était le meilleur père du monde. Chaque moment que j'ai partagé avec lui sur et en dehors de la scène était un cadeau. Mon cœur est brisé. Je pense que je ne me remettrai jamais de ton absence".

une pluie d'hommages

Guitariste emblématique, Eddie Van Halen était apprécié de tous. Preuve en est avec les nombreux hommages qui lui sont rendus sur les réseaux sociaux. Notamment de la part des monstres du rock.

L'un des premiers a avoir réagi est David Lee Roth, chanteur du groupe Van Halen. Sur Twitter, il a partagé un cliché d'eux deux, accompagné de la légende : "Quel grand voyage". Paul Stanley membre du groupe Kiss reste lui "sans voix" face à cette nouvelle. Ozzy Osbourne, l'ex chanteur de Black Sabbath témoigne de "l'influence considérable" du guitariste sur la musique. Flea, membre des Red Hot Chili Peppers qui a récemment fait face à la mort de Jack Sherman, évoque "un beau coeur créatif". Les membres de Metallica ont partagé leur "tristesse" et Angus Young se rappelle de Eddie Van Halen comme d'un "merveilleux guitariste".

RIP Eddie Van Halen. Hearing ‘Jump’ on the jukebox in the now demolished Zoological pub in Beverley Road remains a happy memory. https://t.co/jdynyIC3NT — angus young (@angus_young61) October 6, 2020

. @EddieVanHalen was one of the nicest guys I ever worked with and we shared so many laughs together. His influence on music and especially the guitar has been immeasurable. He was an absolute legend. Eddie, I’ll see you on the other side, my friend. Love, Ozzy. — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) October 6, 2020

We are enormously saddened to hear about the untimely passing of Eddie Van Halen. We considered him an inspiration, an idol, and after spending a summer together on the road in '88, a friend. Sending love to Alex, @wolfvanhalen & everyone in the greater VH family.



@RossHalfin pic.twitter.com/wZ9ZKNmK0q — Metallica (@Metallica) October 6, 2020

Wolf, your dad inspired us to our cores and he lives forever. https://t.co/mUy5lV1G2y — Flea (@flea333) October 7, 2020

Oh NO! Speechless. A trailblazer and someone who always gave everything to his music. A good soul. I remember first seeing him playing at the Starwood in 1976 and he WAS Eddie Van Halen. So shocked and sad. My condolences to Wolfie and the family. https://t.co/ExAWzFAEYJ — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) October 6, 2020

Par J.F.