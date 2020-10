Eddy Mitchell : ce petit tacle à Nicolas Bedos et ses propos sur le coronavirus

L’appel à la rébellion lancé par Nicolas Bedos en septembre dernier fait encore réagir. Le réalisateur du prochain volet d’OSS 117 a appelé les Français à retirer leurs masques et vivre quitte à tomber malade. "Arrêtez tout. TOUT. Les masques. Les confinements. (…). On arrête d’arrêter. On vit. On aime. On a la fièvre. On avance. On se retire de la zone grise (…). Vivons à fond, embrassons-nous, crevons, ayons de la fièvre, toussons, récupérons, ma vie est une parenthèse trop courte pour se goûter à reculons", avait écrit le fils de Guy Bedos sur son compte Instagram. Des propos qui en ont choqué plus d’un ! Après Christophe Dechavanne ou encore Hapsatou Sy, voilà qu’Eddy Mitchell a adressé un léger tacle à Nicolas Bedos lors de sa dernière interview accordée au "Parisien".

"Le Covid-19 est peut-être là pour longtemps"

En pleine promotion pour la sortie du livre "Le dictionnaire de ma vie" (Ed. Kero), co-écrit avec son fils Eddy Moine, le chanteur répondait à une question sur la reprise des concerts. Eddy Mitchell a alors déploré : "Cela coûte tellement cher à produire, il faut des grandes salles pour amortir... Et le Covid-19 est peut-être là pour longtemps. Contrairement à Nicolas Bedos, je prends ça très au sérieux". L’artiste a ensuite affirmé avoir respecté toutes les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie. "Le masque, les gestes barrières, le confinement... Je respecte tout scrupuleusement", a-t-il déclaré. Pour Eddy Mitchell, le confinement n’a pas chamboulé son quotidien. "Cela ne change pas grand chose. Je suis confiné depuis très longtemps", a-t-il expliqué toujours dans les pages du "Parisien". Nicolas Bedos va-t-il réagir à ce petit tacle d’Eddy Mitchell ? Pas sûr vu que l’acteur a décidé fin septembre de "décrocher des réseaux sociaux" pour mettre fin à la polémique.

Par Matilde A.