Eddy Mitchell endeuillé : son ancien batteur est mort

Il y a quelques jours le chanteur Eddy Mitchell perdait déjà un de ses proches, le chanteur Christophe. Le crooner lui avait rendu hommage dans les colonnes des Inrocks : "Nous partagions la passion du cinéma, le goût pour les années 1950, pour certaines actrices, certains films… Et surtout le goût de la collection de films. Nous aimions tous les deux la pellicule. Je me souviens dans les années 1970-80, quand j'arrivais chez lui les bras chargés de films. Je l'aimais et je l'admirais. Comme artiste et comme personne. Il est mort à Brest, sans cérémonie, sans personne. C'est affreux d'imaginer ça. Cette saloperie de pandémie nous fait crever comme des chiens". Et ce lundi 18, le chanteur doit vivre un nouveau deuil.

un nouveau coup dur

Gilbert Bastelica, ancien batteur du chanteur, est décédé à l'âge de 76 ans dans un tragique accident de voiture. Il circulait en voiture et "a été percuté de plein fouet dans une descente par une voiture qui arrivait en face" rapporte le maire de la ville Patrick Buron. Il avait rejoint en 1960 le groupe de rock d'Eddy Mitchell qui s'appelait alors Les Cinq Rocks, avant de changer pour les Chaussettes noires. Il s'était fait connaître notamment avec le tube "Daniela" et s'était séparé en 1964. Eddy Mitchell qui a vivement critiqué le cinéma français, avait alors commencé une carrière solo et Gilbert Bastelica l'avait suivi en devenant son batteur.

Par J.F.