Eddy Mitchell : sa critique acerbe du cinéma français

Eddy Mitchell fera son grand retour sur petit écran ce jeudi 7 mai dans la mini-série L'agent immobilier diffusée sur Arte. Le chanteur y incarnera un père indigne qui fait vivre un vrai calvaire à son fils, joué par Mathieu Amalric.

Ce n'est pas la première fois que le complice de Johnny Hallyday troque son costume de crooner pour celui de comédien. Il avait fait une apparition dans Scènes de ménages en 2015, mais depuis plus rien. Il avait expliqué à Télé-Loisirs les raisons d'une si longue absence : "La plupart des scénarios que l'on me propose pour la télévision, comme au cinéma d'ailleurs, sont vraiment débiles. C'est pour ça que je tourne très peu. Pour une fois que l'on me propose un truc qui m'intéresse, forcément je fonce".

le chanteur ne mâche pas ses mots

Et il semblerait que son regard sur le cinéma français n'ait pas beaucoup changé. À l'occasion de la diffusion de sa série L'agent immobilier, Eddy Mitchell, bouleversé par la mort de son ami Christophe, en rajoute une couche dans une interview parue dans Le Figaro. "Franchement, vous avez vu la gueule de la production des films français ? Je n'y ai pas mal place et surtout je n'en veux pas. C'est catastrophique".

Les séries ont cependant l'air de trouver grâce à ses yeux. Sauf celles de TF1. "Les séries explorent des univers qui ont disparu au cinéma. Enfin, pas toutes. Il y a des daubes aussi. On les propose soit à Jacques Dutronc, soit à moi. Il arrive que Jacques, cet éternel confiné, m’appelle et me dise : "Tu vas recevoir un coup de fil de TF1 car je viens de refuser de participer à leur fiction" Et quand on m’appelle, je refuse à mon tour, sans oublier de leur dire que Jacques a finalement décidé d’accepter de tourner, en précisant qu’il trouve le projet intéressant finalement ! On s’amuse comme on peut..."

Par J.F.