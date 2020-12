Elisa Tovati : la chanteuse pose entièrement nue pour annoncer une bonne nouvelle

Comme de nombreux Français, Élisa Tovati espère que 2021 sera placée sous le signe de positivité et nouveaux projets. Et encore une fois, la chanteuse a misé sur le buzz pour faire une grande annonce. On se souvient qu’en juillet 2019, la comédienne et chanteuse avait choqué l’opinion publique à cause d’un pétage de plombs dans un restaurant. La scène où la jolie brune s’énerve avant de tout casser avait été filmée et vivement relayée sur les réseaux sociaux… avant que l’on découvre qu’il s’agissait en réalité d’un coup monté pour annoncer la sortie de son nouveau single.

Face à l’ampleur de la polémique, celle qui a été à l’affiche du film "La vérité si je mens" avait été obligée de s’excuser. "Je ne voulais pas choquer, pas du tout. Mais je comprends que les gens aient pu être choqués par ma démarche et je m’en excuse, parce que les gens ont été fragilisés et sensibles à cette vidéo et se sont demandé si c’était vrai, si c’était faux. Ça a pu être paniquant" avait-elle déclaré.

Élisa Tovati pose nue sur Instagram

Et même si le monde de la culture est en ce moment au plus mal à cause de la crise du coronavirus, l'ex-participante de DALS a décidé de revenir sur le devant de la scène. Ce dimanche 27 décembre 2020, la jolie brune a en effet publié une photo sur laquelle elle apparaît nue dans une baignoire en fer, au milieu d’un jardin. "Un peu de détente avant d’attaquer cette nouvelle année sur les chapeaux de roues !! J’ai hâte de vous dévoiler ce que je prépare depuis quelques semaines !! #ToutVaBien #IndiceClip3 #Jarrive2021"écrit-elle en légende du cliché. Une nouvelle audacieuse façon d’annoncer la sortie de son prochain clip ! Ravis, ses fans n’ont pas manqué de la complimenter sur cette photo sexy et de faire part de leur joie face à ce nouveau projet.





