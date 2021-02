Elise Lucet en froid avec la direction de France 2 ? Elle répond

Ce jeudi 25 février, France 2 diffuse dès 21h05 un nouveau numéro d'"Envoyé spécial". Élise Lucet tentera de répondre à la question "Isolation : des chantiers risqués ?", un sujet qui préoccupe le gouvernement. Le visage phare de France 2 était récemment au cœur de nombreuses rumeurs. Serait-elle menacée d'être renvoyée par France Télévisions ? Son émission "Cash Investigation", diffusée le 4 février dernier, a fait grand bruit. La journaliste pointait du doigt les banques qui seraient les grandes gagnantes de la pandémie de coronavirus. Dans une interview accordée à Télé Poche, Élise Lucet avait déploré : "Le sujet de Mathieu Robert montre qu’ils s’appliquent souvent à des personnes déjà en difficulté financière. À cause de la crise actuelle, de plus en plus de personnes, hélas, vont être concernées. Avec ces frais, les banques gagnent un vrai pactole ! Six milliards d’euros selon l’Institut national de la consommation". Un sujet tendu qui aurait fait trembler la direction de France Télévisions.

Des tensions ?

Depuis plusieurs mois, des rumeurs concernant des tensions entre Élise Lucet et Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, voient le jour sur la Toile. Cependant, la journaliste a tenu à balayer tous ces bruits. "Delphine Ernotte nous a dit qu’entre un contrat publicitaire et une émission d’investigation, elle choisirait toujours l’investigation. Pas pour une question de réputation mais, parce que cette émission est un marqueur fort du service public", a répondu Élise Lucet au cours de son interview. L'animatrice peut donc continuer d'enquêter sur des sujets parfois sensibles.

Par Solène Sab