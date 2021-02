Ellie Goulding enceinte : la chanteuse attend son premier enfant

Ellie Goulding n’est plus à présenter. À l’origine de nombreux tubes comme "Love Me Like I Do" ou "Power", la chanteuse est aussi connue pour avoir été en couple avec le prince Harry. En effet, Ellie Goulding et le prince Harry se seraient fréquentés entre 2015 et 2016 sans jamais officialiser une quelconque relation amoureuse. Ce flirt n’aurait pas duré longtemps mais les deux intéressés sont restés bons amis. À tel point que le prince Harry avait convié Ellie Goulding à son mariage avec l’actrice Meghan Markle. D’ailleurs, si le prince Harry et Meghan Markle attendent leur deuxième enfant, Ellie Goulding aussi attend un heureux événement.

"Ce n’était pas prévu"

Carnet rose. Ellie Goulding est enceinte de son premier enfant. La chanteuse de 34 ans a annoncé la bonne nouvelle dans les pages de "Vogue" ce mardi 23 février 2021. "Ce n'était pas prévu", confie la chanteuse qui précise que "l'idée de tomber enceinte ne semblait pas pouvoir être une réalité". Mariée à Caspar Jopling, Ellie Goulding est enceinte de trente semaines. L’artiste a tenu à garder sa grossesse secrète pendant de longs mois. D’ailleurs, lors de sa dernière apparition publique au Victoria and Albert Museum à Londres, Ellie Goulding était déjà enceinte. "J'étais enceinte et je n'en avais aucune idée", s’est souvenue Ellie Goulding auprès de "Vogue" avant d’affirmer : "J'étais un peu terrifiée". Ellie Goulding admet être très fatiguée. Et ses nausées matinales n’arrangent rien. "J'ai un nouveau respect pour toutes les femmes qui ont des enfants", conclut Ellie Goulding.

Par Matilde A.