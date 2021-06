Ellie Goulding maman : elle présente enfin son fils à ses fans sur Instagram

Ellie Goulding avait annoncé la bonne nouvelle en février dernier dans les pages de "Vogue". La chanteuse avait révélé qu'elle était enceinte de son premier enfant. "Ce n'était pas prévu", confiait Ellie Goulding qui estimait que "l'idée de tomber enceinte ne semblait pas pouvoir être une réalité". Et pourtant si. Avec son mari Caspar Jopling, Ellie Goulding a accueilli son premier enfant le 29 avril dernier : un petit garçon prénommé Arthur ! "La maman et le bébé sont tous les deux heureux et en bonne santé. Nous sommes extrêmement reconnaissants. Je ne réagi jamais à l'attention médiatique qui va de pair avec le travail d'Ellie mais, en ce moment magique et personnel, nous apprécierions grandement de pouvoir profiter de notre intimité. Merci x", avait déclaré Caspar Jopling.

"Le plus merveilleux"

Un mois après la naissance du petit Arthur, Ellie Goulding a décidé de présenter son fils à ses millions de fans via son compte Instagram. L'artiste a posté une vidéo, produite par son mari Caspar Jopling, durant laquelle on peut suivre l'évolution de sa grossesse. Un véritable journal de grossesse qui montre Ellie Goulding en pleine forêt en train de dévoiler son baby bump, Ellie Goulding passant une échographie ou encore la chanteuse en train de faire du sport. À la fin de la vidéo, Ellie Goulding montre son fils Arthur, posé sur elle. "J'ai sorti un GROS projet inattendu cette année (...), je crois que c'est le plus merveilleux", écrit-elle en légende du post.

Par Matilde A.