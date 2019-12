Elodie Frégé, égérie sexy… et célibataire ?

Après la musique et l’animation télé, Elodie Frégé s’est trouvé un nouveau travail. Elle illustre une campagne de publicité pour la marque de lingerie Cervin Paris. La rousse incendiaire pose dans différentes tenues avec une constante : elle montre ses dessous. On peut ainsi la voir relever sa robe et laisser apparaître des porte-jarretelles, spécialité de la marque. Depuis l’été 2018, elle file le parfait amour avec Gian Marco Tavani. Le bel italien de 37 ans est chroniqueur dans l’émission "Bons baisers d’Europe" animée par Stéphane Bern. Il a aussi joué dans le film "Made in Italy" avec Liam Neeson. Est-il toujours en couple avec Elodie Frégé ? La question se pose…

"J'étais prête oui. À bien des choses... Et puis..."

Ce jeudi 26 décembre, la belle a partagé sur son compte Instagram un des clichés issus de la campagne pour la marque de lingerie accompagné d’un très long message. "J’étais manifestement déjà prête pour célébrer Noël... plus prête que jamais même, mieux préparée que personne à revivre un Noël encore plus magique que le précédent, mes bulles à la main, mon fil de lurex bien tendu derrière mes genoux, parée à dégainer mes plus belles danses improvisées au bras d’un être précieux à mon cœur... J’étais prête oui. À bien des choses... Et puis..." La phrase est conclue par deux émojis : une bombe et une flamme. Et les fans de s’interroger : le couple Elodie Frégé-Gian Marco Tavani a-t-il explosé en plein vol ? Beaucoup le pensent comme par exemple orphelina qui commente : "Reste prête...pour le bon, celui qui te mérite, celui que le destin mettra sur ton chemin ! Je suis une éternelle optimiste : Tout arrive pour une raison (et pour une BONNE raison). Difficile d'y voir clair quand on a la tête enfouie mais avec le temps et de la hauteur on réalise que... La Vie reste si Douce."

Par Mélanie C.