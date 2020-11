Elodie Frégé en couple avec un célèbre acteur : elle officialise à la télé

Elodie Frégé est une femme amoureuse. Discrète sur sa vie privée, la gagnante de la "Star Académy 3" officialise sa belle histoire d’amour… dans l'émission "Allez viens je t'emmène", sur France 3. À partir de 21h05, ce vendredi 27 novembre 2020, les téléspectateurs pourront la découvrir chanter dans les bras de celui qui partage sa vie, un certain Grégory Fitoussi. Ensemble, la chanteuse et le comédien - connu pour avoir joué dans "Sous le soleil", interprète le titre "La Javanaise" de Serge Gainsbourg. Un tendre moment que la belle rousse a dévoilé en avant-première sur son compte Instagram, à quelques heures de la diffusion du programme présenté par Laury Thilleman.

"Première fois. Dernière valse. Premiers pas. Dernière audace. Vendredi 27, demain donc. à 21.05’ , sur France 3, si le cœur vous en dit, venez donc voir mon si chic et si téméraire Grégory Fitoussi sauter le pas ( de deux ? ) et oser pour la première fois emprunter, l’espace d’une valse gainsbourienne, le costume d’un chanteur, près de moi...moi qui trouve que ça a une sacrée gueule, cette scène volée sur le chouette décor de l’émission de Daniela Lumbroso présentée par ma pétillante Laury Thilleman Allez viens je t'emmène", a-t-il écrit en légende de l’extrait.

Élodie Frégé adresse un tendre message à Grégory Fitoussi

Pour les plus curieux, elle écrit : "Vous savez où nous retrouver : Grégory et moi serons bien dans vos lucarnes scintillantes demain, pas très tard... yeux dans les yeux et voix emmêlées : première fois en duo. Vous êtes curieux hein ? Ça ne se rate pas (toujours) une première fois, n’est ce pas ? Celle-là, non, nous a-t-on dit". Avant de conclure en adressant quelques mots à son compagnon : "Tu étais parfait dans ce rôle, aussi. Je me suis crue dans un film musical, à une autre époque, dans un espace temps qui n’appartenait qu'à cette chanson phare que nous vivions à ce moment là. Quel souvenir !!! Merci pour le cadeau. Nous nous aimions, le temps d'une chanson".

Par C.F.