Elsa Esnoult annonce une mauvaise nouvelle à ses fans sur Instagram

Une bien triste nouvelle qui a un arrière goût de déjà vu... Si les artistes misaient sur l'année 2021 pour retrouver leurs fans, ce n'est malheureusement pas le cas, du moins, pas pour le moment. Le couvre-feu imposé à 18 heures sur le territoire national et la non réouverture des lieux culturels et un nouveau coup dur pour les artistes qui désespèrent de remonter sur scène. Après M.Pokora, Vitaa et Slimane et plein d'autres encore, c'est au tour d'Elsa Esnoult d'annoncer une bien triste nouvelle sur ses réseaux sociaux, ce mardi 19 janvier. La jeune femme aux multiples talents a a dû officiellement reporter sa tournée prévue en mars 2021 à une date ultérieure !

"C’est le cœur lourd..."

"C’est le cœur lourd que je viens d’apprendre que nous sommes malheureusement obligés de reporter la tournée qui devait se faire à partir du mois de mars à travers toute la France et la Belgique, au mois de septembre en raison des conditions sanitaires", a démarré l'interprète de Fanny Greyson dans "Les Mystères de l'amour", avant d'ajouter avec émotion : "Mais je garde malgré tout l’espoir de vous revoir car demain nous vous communiquerons les nouvelles dates de ma tournée." Malgré tout, Elsa Esnoult tente de rester forte et a même trouvé quelques alternatives pour réchauffer le coeur de son public. Pour conclure son message sur Instagram, la chanteuse a expliqué : "Heureusement nous pourrons déjà nous retrouver ce vendredi 22 janvier à 20h30 pour un show complet avec mes musiciens et toute mon équipe pour un Live Stream en direct du Pavillon Baltard." De quoi ravir ses nombreux fans.

Par Solène Sab