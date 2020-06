Elsa Esnoult complexée : elle dévoile ses souvenirs d’enfance (exclu vidéo)

Sa participation à la saison 9 de "Danse avec les stars" lui a fait beaucoup de bien. Grâce à la célébrée émission de danse de TF1, Elsa Esnoult a pu surmonter certains complexes. Invitée dans "L’Instant de Luxe", la comédienne a expliqué d’où lui venait ce mal-être. "Je suis le genre de fille qui a grandi avec beaucoup de complexes, j’ai gardé tous ces complexes que j’avais petite fille. Du coup, j’ai un rapport spécial avec mon corps", explique la chanteuse dans un premier temps. "Tout cela est venu du fait que quand j’étais petite, j’avais intégré une école de gens qui étaient "plus aisés" que moi, je ne faisais pas partie du même milieu social. Mes parents ont toujours fait en sorte que ma sœur et moi ayons les meilleures études du monde parce que pour eux, c’était la chance de réussir dans la vie. Ils avaient tout mis dans les études. Du coup je me suis retrouvée confrontée à des élèves qui avaient de l’argent, qui s’habillaient très bien et je ne me sentais pas très à l’aise. Ça a commencé comme cela, les complexes", raconte l’héroïne des "Mystères de l’amour".

L’actrice était une enfant renfermée

"Je me suis beaucoup renfermée, j’étais dans ma bulle, dans mon monde", continue Elsa Esnoult sur Non Stop People. Dans cette même interview, la comédienne rend hommage avec émotion au producteur Jean-Luc Azoulay qui lui a permis de lancer sa carrière. Il a donné un sens à ma vie vraiment, sincèrement. C’est à dire qu’en fait c’était au moment où j’y croyais plus du tout, parce que voilà j’ai passé (...) je ne sais pas combien de castings, et j’y croyais plus et ça a été le casting des "Mystères de l’amour" qui a changé ma vie donc je lui suis éternellement reconnaissante et aussi envers Ariane Carletti qui hélas n’est plus là aujourd’hui", déclare l’interprète d’ "Androgyne".

Par Non Stop People TV