Elsa et Vanessa Paradis : cette rivalité qui les a opposées à l’adolescence

Dans les années 80, il y avait la team Vanessa Paradis et la team Elsa Lunghini. Celle qui chantait “Joe le taxi” et celle qui préférait “T’en va pas”. A l’époque, les deux jeunes femmes se disputaient les podiums des charts. Alors qu’elles se lient d’amitié, les deux Lolitas sont très vite mises en concurrence. Mais si la jolie brune devient la plus jeune artiste à se hisser au sommet du top 50, à seulement 13 ans, elle ne reste pas très longtemps dans le paysage musical. Dans une interview accordée au Point, l’interprète de “Jour de neige”, s’est confiée sur cette fausse rivalité.

“Je ne comprends toujours pas pourquoi, car nous étions très différentes l'une de l'autre, il y avait de la place pour tout le monde. Ça a été terrible et injuste pour Vanessa, on en parlait toutes les deux. C'était déséquilibrant parce que nous étions très jeunes”, s’est souvenue Elsa. Malgré tout, les deux jeunes femmes font face et réussissent à préserver leur amitié : “Cette période de l'adolescence reste un repère pour nous, on fait partie de la vie de l'une et de l'autre, ça a été tellement fort” Si elle dit avoir “beaucoup d'affection pour elle”, leurs chemins se sont séparés, mais leurs carrières ont été menées en parallèle.

Quand Elsa Lunghini jouait avec les plus grands du cinéma français

A l’instar de son amie d’adolescence, Elsa Lunghini est une véritable touche à tout. Après la musique, l’ex de Bixente Lizarazu a fait des débuts remarqués au théâtre dans la pièce “2 + 2”, en 2019. Bien avant de se lancer sur les planches, elle se voit offrir un premier rôle au cinéma alors qu’elle n’a que 7 ans. Dans “Garde à vue”, elle donne la réplique à Romy Schneider, Michel Serrault et Lino Ventura. Plus tard, elle tourne une nouvelle fois avec deux monstres du cinéma français : Alain Delon et Fabrice Luchini, dans “Le Retour de Casanova” en 1991. Jamais très loin des plateaux de tournage, la jolie brune fait plusieurs apparitions à la télévision comme dans la série “Section de Recherches”, en 2012.

Dès ce 24 janvier, ses fans pourront la retrouver sur France 2 dans la huitième saison de la série policière “Caïn”. La maman de Luigi Kröner y incarne des jumelles, dont une militaire évoluant au sein du 54e régiment d’artillerie.

Par C.F.