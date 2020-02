Elton John malade : Il interrompt son concert en larmes

Une annonce inattendue. Le 16 février, Elton John a commencé son concert au stade Mount Smart, à Auckland (Nouvelle-Zélande) mais il a été rapidement contraint de s'interrompre. Il est monté sur la scène et a interprété quelques chansons avec difficulté et a dû marquer de nombreuses pauses. Assis devant son piano avec ses grosses lunettes légendaires, le chanteur britannique ne voulait pourtant rien laisser paraître mais un médecin est venu l'examiner à l'aide d'un stéthoscope. Après cet examen rapide, Elton John qui s'était récemment confié sur son combat contre son cancer, a chanté deux autres chansons et s'est arrêté. Il a alors annoncé à la foule présente devant lui être malade et souffrir d'une pneumonie. Il a ensuite été escorté par les membres de son équipe pour quitter la scène en plein concert.

"Il faut que j'y aille, je suis vraiment désolé"

C'est avec émotion et les larmes aux yeux qu'Elton John a déclaré : "Il faut que j'y aille, je suis vraiment désolé. Je ne peux pas chanter, je viens de perdre ma voix.". Au moment de son départ, les fans l'ont acclamé. Ce n'est que par la suite que le chanteur a donné de ses nouvelles sur son compte Twitter, expliquant la situation : "Je voudrais remercier toutes les personnes présentes ce soir à Auckland pour le Elton Farewell Tour. On m'a diagnostiqué une pneumonie atypique plus tôt dans la journée, mais j'étais déterminé à vous donner le meilleur spectacle possible.". Chugg Entertainment, a également tenu à rassurer tous ses admirateurs inquiets et a annoncé que le chanteur britannique se reposait et que les événements allaient se poursuivre comme prévu. De plus, un porte-parole a révélé : "Les médecins sont confiants qu'il va se rétablir". Elton John est en pleine tournée mondiale "Farewell Yellow Brick Road" depuis 2018 et devrait s’arrêter à la fin de l'année à Londres. Pour le moment, la star a simplement besoin de repos et ses projets ne devraient pas être impactés.

I want to thank everyone who attended the #EltonFarewellTour gig in Auckland tonight.



I was diagnosed with walking pneumonia earlier today, but I was determined to give you the best show humanly possible. pic.twitter.com/5hBSJNqWl1 — Elton John (@eltonofficial) February 16, 2020

Par Solène Sab