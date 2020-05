Emmanuel Macron : M Pokora lui lance un appel à l’aide

Pour tenter d’endiguer le coronavirus, le gouvernement a décidé d’imposer de nombreuses règles, dont l’annulation ou le report de nombreux spectacles à travers la France. Concerné par la nouvelle, M Pokora a été contraint d’annuler sa tournée française sur laquelle travaillait toute une équipe. Ce jeudi 30 avril, le chanteur aujourd’hui papa a décidé de lancer un appel à l’aide à Emmanuel Macron pour venir en aide aux intermittents du spectacle : "Lors de sa conférence de presse le 19 mars, le Premier ministre, énumérant tous les secteurs d'activité, a oublié le secteur culturel. Le secteur fait vivre 1,3 million de personnes (...) Depuis six semaines le ministre de la Culture ne dit strictement rien. Des 'je ne sais pas' à la pelle. Comment feront les intermittents pour pouvoir continuer à acheter à manger après la prolongation de 3 mois qui a été décidée ? (...) Comment feront toutes celles et tous ceux que vous oubliez avec nous et dont l'emploi est, comme le nôtre, discontinu ?".

M Pokora au secours des intermittents du spectacle

Dans sa lettre ouverte sur Instagram, M Pokora propose alors quelques idées : "Exigez donc du ministère de la Culture qu’il parte de la date la plus catastrophique et mette en place un système de sauvetage qui prévoie d’aller jusqu’à cette date (…) Exigez du ministère de la Culture qu’il en expose, dans les plus bref délais, le plan précis au secteur culturel, à tous les métiers qui en dépendent, et à la nation dont nous faisons vivre la culture (…) Monsieur le Président de la République, cet oubli de millions de gens, et des ressources, humaines, intellectuelles, rêveuses, qui portent et qu’apportent l’art, l’imaginaire, la représentation sensible de nos expériences, y compris des coups du sort, de la maladie, de la mort, mais aussi des formes de vie qui réparent et qui inventent, cet oubli, nous attendons que vous demandiez à votre Premier ministre et à vos ministres de le réparer". Reste à voir si Emmanuel Macron va donner une réponse.

Par Alexia Felix