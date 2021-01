Emmanuel Moire : son bouleversant hommage à son jumeau décédé

Ce jeudi 28 janvier 2021 est une journée particulièrement. Il y a douze ans, Emmanuel Moire a perdu son jumeau dans un accident de la route. Percuté par un chauffard, Nicolas Moire s’est éteint après avoir été plongé dans le coma. À l’occasion de ce triste anniversaire, celui qui a incarné dans Louis XIV, dans la comédie musicale "Le Roi Soleil", a partagé un souvenir d’enfance avec son frère.

En légende, il a écrit : "28 janvier. Ce jour où mon jumeau s'en est allé. Enfin... Aujourd'hui pas vraiment... Quand on naît à deux, on est deux pour toujours... Autrement ! Mon frère & moi, on a encore plein de choses à faire, ça se voit dans nos yeux ! Je t’aime". Un message qui a bouleversé les internautes qui ont liké plus de 9 000 fois sa publication. "Je t'envoie toutes mes pensées les plus sincères", "Ce lien invisible ne disparaîtra jamais…" ou encore "En étant jumeau je comprends ce lien qui vous unis", "Il doit être fier de vous c'est sur" et "Plein de courage Manu", peut-on lire parmi les nombreux commentaires.

Emmanuel Moire en mode survie après la mort de son frère

En 2013, Emmanuel Moire s’est confié sur la mort tragique de son frère dans "La parenthèse inattendue" sur France 3. "On s'est retrouvé à l'hôpital, ils l'ont mis dans un coma artificiel. Il était mort cliniquement. C'était fini, quoi. Donc, en fait, on a fait le choix avec mes parents de le laisser partir plutôt que d'essayer de le maintenir en vie et d'essayer de récupérer, on ne sait pas qui, ou quoi", a-t-il raconté. Le chanteur avait alors tout fait pour survivre : "J'étais en mode boulot. Je me souviens, ma maison de disques de l'époque m'avait proposé qu'on décale la sortie de mon disque prévue au mois d'avril et j'ai répondu 'non, si on annule ça, je crève’".

Plus tard, c’est dans "Toute une histoire" qu’il a évoqué ce drame : "C'est une partie de moi qui est partie, avant qu'il ne meurt, je n'avais pas conscience que c'était mon frère jumeau. Cela a été une révolution pour moi. Je pense qu'il m'a fallu au moins trois ans pour commencer à faire un travail de deuil. Au début, je n'avais pas conscience, j'ai eu beaucoup de colère. On ne comprend pas, on trouve ça très injuste. Ce n'est pas dans la suite logique des choses".

Par C.F.