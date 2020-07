Emmanuelle Béart : pourquoi elle rend hommage à son père en chanson

Le 16 novembre 2015, l’artiste Guy Béart est mort à l’âge de 85 ans. Un deuil très difficile voire impossible à affronter pour sa fille Emmanuelle Béart. Pour supporter sa souffrance, la comédienne décidait en 2016 de rendre hommage à son père en chanson. "Il a laissé un patrimoine artistique absolument magnifique. On est deux filles. Est-ce qu’on va être capable de faire vivre ça, de quelle façon ? L’idée étant qu’on pourrait remettre Guy dans les bacs et donc effectivement il y a une possibilité de prendre les chansons et de les faire chanter par des gens qui auraient le parcours de Guy", déclarait-elle à l’époque sur RTL.

Un album de reprises avec de grands artistes

Le projet a vu finalement le jour le 12 juin dernier. Baptisé de "De Béart à Béart(s)", l’opus contient des reprises des plus grands titres de l’artiste, chantés par Clara Luciani, Julien Clerc, Vianney, Laurent Voulzy ou encore Carla Bruni. Un projet portée par l’actrice mais également par sa sœur Eve Béart. Sur France 2 jeudi soir, la comédienne a expliqué pourquoi elle avait souhaité rendre hommage à son père en chansons. "Pendant des années, je voulais être tout sauf Guy Béart, comme de nombreux enfants de parents connus. (…) Aujourd’hui, dans la rue, les gens me disent ‘j’adore votre père, vous êtes la fille de Guy Béart’ et ça me fait très plaisir", déclare-t-elle à Anne-Sophie Lapix. "A sa mort, je me suis dit que je ne pouvais pas imaginer – avec ma sœur parce que c’est un projet en famille – je souffrais de ne plus le voir dans les bacs, je souffrais de ne plus l’entendre, qu’il ne soit plus audible, et je me suis dit qu’il y avait des perles à faire découvrir ou redécouvrir", ajoute-t-elle. Un projet qui saura donc ravir les filles de Guy Béart mais aussi les fans de l’auteur-compositeur-interprète.

Par Non Stop People TV