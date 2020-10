Enrico Macias hospitalisé : au plus mal, le chanteur a quitté la France

Comme pour beaucoup d'artistes, l'année 2020 aura été très difficile pour Enrico Macias. Comme l'avait révélé France Dimanche il y a quelques mois, le chanteur de 81 ans a été touché par l'épidémie de coronavirus. Testé positif, le célèbre acteur et comédien a eu la chance de ne pas ressentir les symptômes les plus courants de la maladie mais avait revanche dû faire face à de terribles douleurs abdominales.



A peine remis sur pied, Enrico Macias a fait, le 28 mai dernier une grosse chute alors qu'il se promenait dans son quartier des Grands Boulevards (Paris). Victime d'une faiblesse musculaire et d'un gros vertige, l'artiste s'est effondré en pleine rue criant sa douleur devant les passants. A son arrivée à l'hôpital, les secours avaient alors constaté que son col du fémur était brisé, ce qui a engendré une opération immédiate pour remplacer l'articulation de sa hanche par une prothèse. Suite à cette intervention, Enrico Macias avait alors intégré un centre de rééducation pour se remettre totalement.

Enrico Macias fuit l'Hexagone

Son séjour à l'hôpital s'étant déroulé en pleine épidémie de coronavirus, le chanteur avait été totalement coupé du monde extérieur et de tout contact durant sa convalescence. De quoi lui laisser un horrible souvenir et le conduire à broyer du noir : "Ces soixante jours ont été difficiles à vivre. Je dormais beaucoup, mais mal, car on me réveillait tôt le matin pour les soins. […] Pour être honnête, j'ai également connu des moments de forte déprime" confie Enrico Macias dans les colonnes de Soir Mag.

A l'instar de Patrick Bruel, le chanteur de 81 ans a donc pris la décision de quitter la France et s'est envolé pour la Tunisie : "J'avais une chambre face à la mer, je marchais dans la piscine tous les jours pendant des heures. J'ai même pu aller très souvent à la plage profiter d'un ciel toujours bleu et du soleil. Ça m'a remis en forme et j'ai enfin retrouvé le moral" a-t-il conclu.

Par E.S.