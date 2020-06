Enrico Macias hospitalisé en urgence après une chute en pleine rue

Les dernières semaines n’ont pas été faciles pour Enrico Macias. Comme d’autres personnalités, le chanteur a été atteint du coronavirus : "J'ai attrapé ce fameux Covid, j'ai eu des symptômes qui ne correspondaient pas à tout ce qu'on disait. Je n'ai pas eu de fièvre, je ne toussais pas, mais j'ai eu des douleurs abdominales terribles. Heureusement, je n'ai pas été hospitalisé et j'ai été sauvé par les médecins", confiait le chanteur de 81 ans le mois dernier sur CNews. Mais alors qu’Enrico Macias avait vaincu la maladie, il a fait son retour à l’hôpital après une chute en pleine rue à Paris. Selon le magazine France dimanche, Enrico Macias se serait effondré en pleine rue alors qu’il voulait prendre l’air dans le quartier des grands boulevards : "À peine après avoir traversé la rue, il s'est effondré sur le trottoir, conscient, mais incapable de se relever".

Le chanteur rapidement opéré

Nos confrères poursuivent : "Aussitôt prévenus par son petit-fils Simon, les secours sont intervenus rapidement et l'ont transporté à l'hôpital où, par chance, il a été immédiatement admis aux urgences". Selon France dimanche, Enrico Macias se serait cassé le col du fémur, et a été opéré dans les quarante-huit heures. Placé sous anesthésie générale pendant l’opération, Enrico Macias aurait désormais une prothèse au niveau de l’articulation de la hanche. Afin de pouvoir remarcher avec aisance, le chanteur aura de longs mois de rééducation et de repos. Une mauvaise nouvelle pour Enrico Macias, qui espérait pouvoir remonter rapidement sur scène alors que le déconfinement en France a démarré depuis quelques semaines.

Par Alexia Felix