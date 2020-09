Enrico Macias hospitalisé : il dévoile les détails de son accident

Alors que le confinement prenait fin en mai dernier, Enrico Macias a été victime d'un terrible accident. Le chanteur de 81 ans, heureux de pouvoir enfin sortir de chez lui après plus de deux mois d'enfermement, a chuté dans les rues de Paris. Dans une interview accordée à "Soir Mag", Enrico Macias raconte les détails de cet accident. "J’ai commencé à sortir de chez moi, heureux de revivre enfin, de retrouver ce Paris qui m’a pris dans ses bras. J’ai raté une marche sur un trottoir. Je suis tombé lourdement et je me suis cassé le col du fémur. On m’a opéré le soir même et j’ai ensuite passé deux mois dans une chambre d’hôpital", explique l'interprète de "Donnez-moi".

"Des moments de forte déprime"

Après sa chute, Enrico Macias a été hospitalisé pendant deux mois, puis opéré. Une épreuve difficile pour le chanteur qui, à peine déconfiné, est forcé de rester allongé dans son lit d'hôpital. "Je dormais beaucoup, mais mal, car on me réveillait tôt le matin pour les soins. J’étais tellement épuisé que je n’arrivais même pas à regarder la télévision. Pour être sincère, j’ai également connu des moments de forte déprime", avoue-t-il. Si Enrico Macias a connu une baisse de moral à l'hôpital, il a néanmoins tout fait pour positiver. "Il y a eu la guerre d’Algérie, l’insurrection, les attentats du FLN. J’ai dû dire adieu à ma terre natale au moment de l’indépendance, sans savoir ce que j’allais devenir. Il y a eu également la maladie et la mort de Suzy, ma femme, ainsi que beaucoup d’autres choses. Au milieu de toutes ces épreuves, j’ai toujours chanté l’espoir et, dans ma vie, je ne l’ai jamais perdu !", explique encore celui qui joue son propre rôle dans la série "Family Business" sur Netflix.

Par Matilde A.