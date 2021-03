Enrico Macias : Ses confidences chocs sur sa première expérience avec le cannabis

Enrico Macias a été marqué par de terribles épreuves tout au long de sa vie. Le chanteur a perdu son frère en 1965 et sa femme, en 2008. Suzy Leyris est morte des suites d'une longue pathologie cardiaque qui l'a fragilisée toute sa vie, avec quatre opérations à cœur ouvert. De plus, l'année 2020 a été très difficile. L'artiste a été hospitalisé après une mauvaise chute et a été contaminé par le coronavirus. Dans l'émission "Sept à Huit", diffusé en janvier dernier, Enrico Macias avait évoqué ses symptômes : "Je ne me sentais pas bien, j'étais vraiment très fatigué, je toussais beaucoup, j'avais très mal au ventre et là, ils ont vu le Covid dans les poumons. Mais seulement à 25%." Il a également fait part de sa peur de mourir : "J'ai perdu des êtres proches, j'ai perdu des amis... Le beau-père de mon fils, aussi, est décédé à cause du Covid... Peut-être que je vais mourir, je ne sais pas..."

"J'ai voulu me suicider"

Ce mardi 9 mars, le chanteur âgé de 82 ans a accordé une interview à Konbini et a fait des confidences choquantes sur sa première expérience avec le cannabis. "J'étais au Canada. Mon sonorisateur, qui avait l’habitude de manger des sandwiches (fumer du cannabis) vient me voir pour essayer et je lui dis oui", a déclaré Enrico Macias avant de poursuivre : "Il croyait que j’étais avec plusieurs personnes, mais j’étais tout seul. Il m'a mis une dose pour 20 personnes. Après, j’ai voulu me suicider". Celui qui est également acteur et à l'affiche de Family Business sur Netflix a également ajouté : "J’étais tellement paniqué que je voulais appeler la réception. Si jamais la réception s’apercevait que je faisais une indigestion, elle me mettrait en prison, car je n’avais pas le droit de manger dans la chambre. C’était fréquent là-bas, pas comme à Paris. Je voyais les gens mourir de rire à chaque fois qu’ils en consommaient." Une expérience traumatisante qui restera gravée en lui.

Par Solène Sab