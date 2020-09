Erick Morillo mort : David Guetta rend hommage au DJ

La nouvelle a été un choc pour le monde de la musique. A l’âge de 49 ans, Erick Morillo, DJ international connu pour son tube "I like to move it", a été retrouvé mort à son domicile à Miami Beach en Floride. Selon le site d’information Local 10, les secours ont reçu un appel d’urgence dans la matinée à 10h42 et les forces de l’ordre ont finalement trouvé le corps de l’artiste. Alors que les circonstances de la mort d’Erick Morillo sont encore floues, les autorités attendent à présent le rapport de l'autopsie du médecin légiste du comté de Miami-Dade. La mort du DJ intervient alors qu’il était suspecté d’agression sexuelle depuis plusieurs mois. Erick Morillo devait être entendu par la justice ce vendredi, alors que la victime présumée assurait que le DJ avait profité de son état d’ébriété lors d’une soirée pour profiter d’elle.

Face à la nouvelle de la mort d’Erick Morillo, de nombreux internautes ont tenu à lui rendre hommage. Et rapidement, David Guetta a pris la parole sur Twitter. En légende d’un cliché d’Erick Morillo avec lui en arrière-plan, David Guetta a écrit : "Repose en paix. L’un des meilleurs dj que j’ai jamais vu. Tu m’as tellement inspiré, cette image le montre clairement. Merci d’avoir ouvert des portes pour beaucoup d’entre nous. Ces longues nuits que je passais dans la cabine du DJ avec toi il y a 15 ans vont me manquer". De tendres mots qui ont beaucoup touché les internautes.

@ErickMorillo, may you Rest In Peace. One of the best djs I've ever seen. You inspired me so much as this picture is clearly showing. Thank you for opening doors for so many of us. I’m gonna miss those long nights i used to spend in the DJ booth with you 15 years ago. pic.twitter.com/XJqEFCRBVZ