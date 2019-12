Etienne Daho malade et hospitalisé : il rassure sur son état de santé

Grosse frayeur pour les fans d'Etienne Daho. Après avoir assuré un concert au Colisée de Roubaix, l'interprète de "Week-end à Rome" avait été obligé d'annuler un concert en raison de sa santé. "Etienne Daho est tombé malade ce week-end", pouvait-on lire dans un communiqué de presse relayé par la société Decibels production. Le 15 décembre, l'artiste de 63 ans devait se produire sur la scène du théâtre d'Anzin, dans le sud-est de Lille. Un rendez-vous manqué. "Il a pu assurer le show d’hier [samedi 14 décembre, ndlr] mais il est dans l’incapacité de se présenter au public d’Anzin", était-il écrit dans le communiqué de Decibels production. De son côté, Etienne Daho n'avait donné aucune nouvelle, inquiétant davantage ses admirateurs.

"Pas encore mort"

Lundi 16 décembre, le chanteur est finalement sorti de sa réserve pour apaiser toute inquiétude. Sur son compte Facebook, il a publié un message rassurant, tout en expliquant en détail ce qu'il s'était passé. Ainsi, il a d'abord expliqué qu'il avait manqué de sommeil. "Je vais dormir une petite heure dans le bus pour être un peu plus frais. Je me prépare, mais je ne me sens bizarrement pas très bien. Je ne suis pas du genre à écouter mes petits bobos. J’occulte et je trace", peut-on lire. Rien n'y a fait, le malaise a persisté. À son arrivée à Lille, le 15 décembre, Etienne Daho avait pris conscience qu'il fallait agir. "Je ne me sens pas bien et prends la décision d’aller aux urgences", a-t-il confié. S'il ne souhaite pas "entrer dans des détails", l'artiste affirme que son concert prévu au théâtre d'Anzin sera reporté au 26 janvier prochain. Avant de conclure : "désolé les gars, pas encore mort".

Par Laura C-M