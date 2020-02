Eurovision 2020 : Les Internautes déçus par la chanson de Tom Leeb

Le mystère est enfin levé. Juste après l'émission de Laurent Delahousse, "20h30 le Dimanche", France 2 a dévoilé en direct la chanson très attendue que Tom Leeb interprétera lors de l'Eurovision 2020. Intitulé "The Best in me", elle a été composée par Thomas G : Son, Peter Boström et John Lundvik, à l'origine de la chanson Euphoria, qui avait remporté la première place à l'Eurovision 2012. Pour cette occasion particulière, Tom Leeb s'est produit au premier étage de la Tour Eiffel qui était toute illuminée pendant sa prestation. Si le show était assez spectaculaire, "The Best in me" n'a malheureusement pas obtenu le résultat escompté. D'ailleurs, les Internautes ont été nombreux à se rendre sur Twitter pour faire part de leur colère et de leur déception après cette découverte...

Les Français n'y croient pas

Si cette chanson a été composée par le trio de Suédois, Tom Leeb a tout de même ajouté sa propre touche en traduisant les couplets en Français avec l'aide Amir Haddad. Cependant, les Internautes sont loin d'être convaincus par les paroles et ne se sont pas privés d'exprimer leur déception sur les réseaux sociaux. Si certains utilisateurs de Twitter ne trouvent pas le rythme "assez punchy", d'autres estiment carrément que la France va une nouvelle fois se ridiculiser le 16 mai prochain à Rotterdam lors de la 65ème édition de l'Eurovision. Le fils de Michel Leeb fera-t-il mieux que Bilal Hassani, qui après avoir obtenu la 14ème place du classement avait été rétrogradé à la 16ème position ? Suspense, en tout cas, les Français sont plutôt sceptiques à cause de "The Best in me" et certaines réactions sont parfois surprenantes.

Je découvre à l'instant le clip de Tom Leeb, juché sur la tour Eiffel pour l'Eurovision.

On dirait un président de BDE qui lâche une imitation d'Amir en fin de soirée avec quatre grammes dans le sang. — Guillaume (@Gui_Billy) February 17, 2020

J'espère que Tom Leeb n'a pas Twitter... — Benoît (@Benoitou) February 17, 2020

Je ne mets pas en cause Tom Leeb, qui fait ce qu'il peut avec ce que l'on lui a donné. — Stella Gache (@GacheStella) February 17, 2020

Un petit avis sur l Eurovision dont je suis friande depuis des années. Certes Tom Leeb est très beau, il a une belle voix , il joue super bien dans Edmond de alexis michalik... mais punaise pourquoi on lui a flanqué une chanson aussi naze — Dugué Caroline (@lacarottedu44) February 17, 2020

Bon, et bien je crois que Tom Leeb a autant de chance de remporter l’Eurovision qu’Agnes Buzyn, Paris. #Eurovision #Municipales2020 — Le Solleuz Antoine (@A_LeSolleuz) February 16, 2020

Ouin I'm sad pourquoi ils ont choisi cette chanson

Avec Bim Bam Toi je pensais que on allait avoir un truc dans la même veine mais là on a juste une chanson que on entend tout les ans #Eurovision — (@aceofnong) February 16, 2020

Assez déçue par la chanson qui représentera la France à l’#Eurovision... pour un morceau écrit par les compositeurs suédois de « Euphoria » de Loreen, je m’attendais à un truc un peu plus punchy. — BubbleGum (@buuubble_gum) February 16, 2020

Bon bah au mois au moins, perso, j’ai kiffé les jolis plans de @LaTourEiffel ! Après la chanson, c’est pas très vendeur, mais bon sur un malentendu on ne sait jamais ! Il faut toujours rester positif et supporter la France à l’#Eurovision #Eurovision2020 pic.twitter.com/syyDnP8bDu — Stéphane Larue (@larueofficiel) February 16, 2020

la France va encore se ramasser ,, faut une chanson qui est du punch , un style electro pop , faites un truc bien, — LAURENT CHACHA (@cantodebrive) February 16, 2020

je ne m'y intéresse pas mais comme je suis tombée sur la chanson de Tom Leeb qui représentera la France à l'Eurovision, je dis : c'est même pas la peine d'y aller, c'est perdu d'avance !! — Véronique Kwasniewski (@OUPSI) February 17, 2020

Par Solène Sab