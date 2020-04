Eurovision 2020 : Tom Leeb dévoile la nouvelle version de son titre

A la révélation de son titre "The Best in me" pour participer à l'Eurovision 2020, Tom Leeb n'avait pas fait l'unanimité. Suite aux retours divisés, le chanteur et la délégation française de l'Eurovision ont décidé de proposer une nouvelle version. "Je voulais simplement vous annoncer qu'il y a une nouvelle version du morceau The Best in me, qui est une version un peu plus acoustique. C'est un nouvel arrangement", avait annoncé Tom Leeb le 12 mars sur les réseaux sociaux. Le nouveau titre intitulé "Mon alliée" a été dévoilé sur le compte YouTube du chanteur ce vendredi 3 avril. Avec plus de paroles en français et plus d'acoustique, le morceau ne pourra cependant être présenté à la finale du concours puisque l'Eurovision 2020 a été annulée à cause du coronavirus.

Une soirée spéciale pour remplacer l'Eurovision 2020

En remplacement, les organisateurs ont prévu une émission spéciale "Eurovision : Europe Shine A Light" avec les artistes du concours annulé. Elle aura lieu le 16 mai prochain, date où devait se dérouler l'Eurovision 2020 à Rotterdam, et sera retransmise en direct sur YouTube. Lors de cette soirée animée par trois présentateurs néerlandais, les artistes de 2020 participeront depuis le lieu où ils se trouvent, et interpréteront "un ancien tube de l'Eurovision dont les paroles promeuvent l'unité, un message approprié à la situation dans laquelle nous nous trouvons", a indiqué un communiqué. Les candidats de l'édition 202O sont autorisés à représenter leur pays lors de l'édition 2021, mais avec une nouvelle chanson.

Par Marie Merlet