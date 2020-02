Eurovision 2020 : Tom Leeb dévoile sa chanson qui représentera la France

Les Français l'attendaient avec impatience et ont pu découvrir la chanson qui représenterait l’Hexagone le 16 mai prochain à Rotterdam. Le mardi 14 janvier, France Télévisions a révélé l'identité du chanteur qui défendra le drapeau tricolore lors de l'Eurovision 2020. Cette année, ils ont donc jeté leur dévolu sur Tom Leeb, dont le visage est plutôt familier. Il s'agit tout d'abord du fils de Michel Leeb et il également le frère de Fanny Leeb, dont le talent a été découvert dans l'émission "The Voice". Il a aussi fait quelques apparitions sur le petit écran comme par exemple dans la série "Sous le soleil". Tom Leeb est également connu pour son sens de l'humour puisqu'il se produit aux côtés du comique Kévin Lévy. Le public n'a donc pas eu le choix contrairement à l'année précédente et attendait d'écouter la fameuse chanson qui concoura pour la première place du classement et cela s'est produit ce dimanche 16 février.

"The Best in me"

C'est sur France 2 que le mystère a été levé. Laurent Delahousse a dévoilé dans les dernières minutes de son émission "20h30 le Dimanche" que la soirée se clôturerait en musique... et en effet, France 2 avait prévu les choses en grand. Le chanteur s'est produit en avant-première sur le premier étage de la Tour Eiffel, illuminée pour l'occasion. France Télévisions avait sélectionné la chanson "The Best in me" avant même d'avoir choisi la personne qui monterait sur scène pour l'interpréter. Elle a été composée par Thomas G : Son, Peter Boström et John Lundvik, un trio suédois. Ecrite à l'origine en anglais, Tom Leeb a tout de même apporté sa touche personnelle en traduisant et réécrivant les couplets en Français avec l'aide d'Amir Haddad. Ce nouveau candidat fera-t-il mieux que Bilal Hassani, arrivé en 16ème position lors de l'Eurovision 2019 ?

Par Solène Sab