Eurovision 2020 - Tom Leeb moqué : Les bookmakers sont très pessimistes

La France n’a pas remporté le concours de l’Eurovision depuis 1977. Depuis Marie Myriam et sa chanson "L’oiseau et l’enfant", personne n’a en effet réussi à ramener le fameux trophée dans l’Hexagone. Et il semblerait que cette année encore, les chances de gagner soient très minces… Après Bilal Hassani en 2019, c’est Tom Leeb, un humoriste, acteur et chanteur de 30 ans qui a cette année, été choisi pour représenter la France au célèbre concours. Contrairement aux années précédentes, le candidat à l’Eurovision n'a pas été désigné par un vote du public. C'est France Télévisions qui a choisi Tom Leeb pour représenter la France. Surpris de voir ce chanteur quasi inconnu être élu pour porter les couleurs du drapeau français sur scène, les fans du concours ont été finalement convaincus par sa gueule d’ange et son physique avantageux. Mais un joli minois sera-t-il suffisant pour charmer le jury ? Selon les bookmakers non !

Un titre prometteur

Ce dimanche 16 février 2020, Tom Leeb dévoilait à la France entière, le morceau qu’il interprétera le 16 mai prochain à Rotterdam lors de la finale du concours. Tous les fans étaient donc au rendez-vous sur France 2 pour découvrir "The Best in Me", une ballade romantique chantée à moitié en français et à moitié en anglais. Une chanson composée par Tom Leeb, Amir (candidat à l’Eurovision en 2016), Lea Ivanne, mais aussi surtout par Thomas G : Son, Peter Boström et John Lundvik , le célèbre trio suédois à l’origine de la chanson "Euphoria" qui a gagné en 2012.

Immédiatement après sa diffusion, la chanson a littéralement été dézinguée sur les réseaux sociaux. Si les internautes n’ont pas du tout été convaincus par le morceau, les bookmakers ont eux aussi fait part de leur doutes. De quoi faire chuter la côte de popularité du candidat au classement des gagnants potentiels et passer de la quatorzième à la vingt-et-unième place. Selon les bookmakers, Tom Leeb a seulement 2% de chances de remporter le concours. Pour autant, les sondages ne sont pas toujours source de fiabilité puisque rappelons qu'ils avaient annoncé Amir grand gagnant de l'édition 2016 alors que le chanteur avait terminé sixième…

Par E.S.