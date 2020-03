Eurovision 2020 : Une nouvelle version pour la chanson de Tom Leeb

Le 17 février dernier, France 2 a dévoilé en direct la chanson qui représentera la France à l'Eurovision 2020. Interprétée par Tom Leeb dans un lieu exceptionnel (le premier étage de la Tour Eiffel), cette chanson avait fait parler d'elle et n'avait pas vraiment séduit les Internautes. De plus, certains d'entre eux regrettaient le fait qu'elle soit intitulée "The Best in Me", un titre anglais et non français... Écrite par le trio de Suédois Thomas G:son, Peter Boström et John Lundvik, et traduite en français par Tom Leeb et Amir, les bookmakers étaient très pessimistes quant au verdict final de L'Eurovision 2020. Cependant, il semble que toutes ces critiques aient été entendues puisque Tom Leeb a annoncé sur son compte Twitter qu'une nouvelle version de "The Best in Me" allait voir le jour et s'intitulerait cette fois-ci "Mon Alliée".

"Mon Alliée"

Tom Leeb qui défendra les couleurs tricolores lors de l'Eurovision 2020 a partagé une vidéo sur Twitter pour faire part de quelques changements à venir : "Salut à tous ! Je voulais simplement vous annoncer qu'il y a une nouvelle version du morceau de 'The Best in Me'. Ce sera une version un peu plus acoustique. C'est un nouvel arrangement. Qui dit nouvel arrangement, dit nouveau titre. C'est pour ça que la chanson s'appelle 'Mon Alliée'. Et c'est ce que je chanterai le soir de l'Eurovision. J'ai hâte de vous le faire découvrir. J'espère vraiment que ça vous plaira" a-t-il déclaré. Cette nouvelle version de "The Best in Me" qui était à l'origine destinée aux radios sera-t-elle intégralement chantée en français ? Le mystère ne devrait pas tarder à être levé.

Par Solène Sab