Eurovision 2021 - Barbara Pravi : Julie Zenatti "très fière" qu'elle représente la France (Exclu vidéo)

Julie Zenatti fait son retour sur le devant la scène. La semaine dernière, la chanteuse a annoncé la sortie de son tout nouvel album baptisé "Refaire danser les fleurs". À côté de ça, elle a fait savoir à ses fans qu'elle organisait le 4 février prochain un spectacle Live Stream. Invitée lundi 1er février dans "Le Débrief de Non Stop", Julie Zenatti en a dit plus sur ce projet, répondant à la question suivante : "Est-ce que le Live Stream va remplacer les salles de spectacle ?"

"Je chante dans une salle de spectacle. Il y a quand même une billeterie et il y a aussi toute l'équipe technique de 'La Scala' qui travaille sur ce concert", a-t-elle précisé. Et les bénéfices, qui en profite ? "Ils vont surtout servir à éponger ce que ça coûte de faire un live stream. C'est une autre technologie donc on est obligé d'amener beaucoup de choses dans la salle pour pouvoir le faire. Je pense que la vraie question, c'est : est-ce que les gens pourraient s'habituer à cette forme-là et ne plus venir dans les salles ? Absolument pas. Ni pour moi ni même pour le public. Le public qui s'intéresse au live stream, c'est une façon se soutenir quelque part les artistes et la culture", a-t-elle répondu.

"Elle va très bien..."

Dans la suite de l'entretien, Julie Zenatti s'est confiée sur Barbara Pravi. Cette dernière représentera la France avec son titre 'Voilà", au prochain concours de l'Eurovision en mai prochain. "J'ai écrit avec elle deux chansons dans l'album. Je la connais depuis un petit bout de temps, et je suis très, très fière qu'elle représente la France à l'Eurovision et moi je dis qu'elle va gagner", a confié la chanteuse. Elle l'a eue au téléphone depuis. L'occasion pour elle de donner de ses nouvelles. "Elle va très bien. Elle est très heureuse que sa chanson qu'elle a écrite touche les gens et je crois que c'est pour ça qu'elle fait ça. C'est une artiste très honnête, la France entière l'a vu", a-t-elle conclu.

