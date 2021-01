Eurovision 2021 : Barbara Pravi représentera la France

Après plusieurs semaines de suspens, on sait enfin qui représentera la France lors du concours de l'Eurovision. Ce samedi, France 2 diffusait l'émission "Eurovision, c'est vous qui décidez" qui permet aux téléspectateurs et aux professionnels de la chanson de voter pour la personne qui représentera la France lors du prochain concours de l'Eurovision.

Durant le programme, 12 candidats s'affrontaient dans le but de remporter le titre et de s'envoler pour les Pays-Bas le 22 mai prochain. Il y avait donc 21 juin le duo avec Peux-tu me dire ; le chanteur Ali avec Paris me dit, le trio Amui avec Maeva ; le duo Andriamad avec Alléluia ; la chanteuse Barbara Pravi avec Voilà ; le chanteur Casanova avec Tutti ; le chanteur Céphaz avec On a mangé le Soleil ; la chanteuse Juliette Moraine avec Pourvu qu'on m'aime ; la chanteuse LMK avec Magique ; la chanteuse Philippine avec Bah Non ; le duo electro Pony X avec Amour fou ; et enfin, le chanteur Terence James avec Je t'emmènerai danser.

la france croise les doigts !

Et c'est finalement la chanteuse Barbara Pravi avec sa chanson "Voilà" qui a été choisie pour représenter la France lors du célèbre concours, annulé l'an dernier à cause de la crise sanitaire du Covid-19.

Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, la jeune femme a fait part de son sentiment, quelques heures seulement après sa victoire. "Je suis extrêmement fière, fière pour ma famille, pour mes amis, pour les équipes avec lesquelles je travaille. Je suis fière de représenter la France !" confiait-elle. Favorite dès le début, Barbara Pravi a mis de côté cette grosse pression : "Je savais très bien que ça allait se jouer lors de cette soirée. Etant donné qu'on est en direct. Nous avons tous eu le même temps de préparation. On avait des projets très différents. On ne peut pas prévoir à l'avance quelle personnalité va émouvoir". Elle espère désormais remporter le titre emblématique à l'instar de Valentina pour l'Eurovision junior :"Chez moi, on dit "Inch Allah".

Par J.F.