Eurovision 2021 : ces cas de Covid-19 qui pertubent le concours

La grande finale de l'Eurovision se tiendra ce samedi 22 mai 2021. Mais à quelques jours de la grande soirée, plusieurs délégations ont dû être écartées de la cérémonie d'ouverture du concours qui s'est déroulée ce dimanche 16 mai à Rotterdam (Pays-Bas). Nous apprenons en effet qu'un membre de la délégation islandaise a été testé positif dimanche, au lendemain de la découverte d'un premier cas au sein de la délégation polonaise. Les équipes de Roumanie et de Malte, qui logeaient dans le même hôtel, sont donc également concernées par les restrictions.

"Un membre de la délégation islandaise a été testé positif au Covid-19 aujourd'hui", a écrit sur Twitter Dady Freyr, le candidat islandais. "Gagnamagnid vient de se faire tester à nouveau et nous sommes en route vers l'hôtel pour y attendre les résultats. On se sent en pleine forme et on croise les doigts pour pouvoir chanter jeudi (lors de la deuxième demi-finale, la première se tient ce mardi, avant la finale de samedi, NDLR)."

Des mesures exceptionnelles en pleine crise sanitaire

Si le concours n'avait pas pu se dérouler l'an dernier, il y a cette année un protocole sanitaire très strict. Si le nombre de journaliste est très limité, les spectateurs et les délégations sont aussi en nombre réduits. De ce fait, seules 3500 personnes seront présentes dans l'arène Ahoy, qui peut en accueillir plus de 17 000 en temps normal.



Face à ces restrictions, les candidates roumaine et maltaise, Roxen et Destiny, ont chacune fait part de leur déception sur les réseaux sociaux d'avoir raté le "tapis turquoise" de l'Eurovision, mais disent comprendre que la sécurité sanitaire prime. "J'ai peut-être raté mon moment sur le tapis turquoise mais j'ai fait un shooting dans la salle de bain. Je suis un peu triste, mais la sécurité d'abord. Je sais que c'est un moment difficile pour toutes les délégations concernées mais j'espère vraiment que tout le monde pourra participer aux demi-finales" a déclaré Roxen.

Par E.S.