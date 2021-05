Eurovision 2021 : Le chanteur italien négatif au test anti-drogue, des experts expriment leurs doutes

L’édition 2021 de l’Eurovision aura fait couler beaucoup d’encre. Alors que la France s’est hissée à la deuxième place, le groupe italien est en pleine polémique puisque le chanteur Damiano David a été accusé de prendre de la cocaïne en plein direct. Rapidement, le chanteur a accepté de se confronter à un test de dépistage anti-drogue. Et ce lundi 24 mai, le résultat est finalement tombé, et Damiano David a été testé négatif : "Aucune consommation de drogue n'a eu lieu (...) et nous considérons que l'affaire est close. Nous sommes alarmés par le fait que des spéculations inexactes conduisant à des 'fake news' ont assombri l'esprit et le résultat de l'événement et ont injustement affecté le groupe de musique. Nous souhaitons féliciter Måneskin une fois de plus et leur souhaiter un grand succès", a fait savoir l’Union Européenne de Radio-Télévision dans un communiqué.

Mais malgré cette annonce officielle, plusieurs experts en drogue ont décidé de faire part de leurs doutes : "Les tests sont négatifs, mais des tests à quoi ? Il y a beaucoup de drogues différentes qui se sniffent ! Codéine, Héroïne, Méthadone, Opiacés divers, Cocaïne, Amphétamines, MDMA, Méthylphénidate, LSD, MDA, STP, PCP, Kétamine, etc...", s’est interrogé sur Twitter le spécialiste Marc Plantier. Une internaute a par ailleurs ajouté : "La cocaïne ne reste pas très longtemps dans le sang contrairement à d'autres substances". Le chanteur italien avait été vu la tête baissée sur la table juste au moment où la caméra le filmait. Il avait alors expliqué avoir ramassé les morceaux d’un verre cassé. L’organisation du concours avait attendu quelques jours avant de faire le test. Et selon le site Drogue Info Services, un test réalisé plus de 24 heures après la prise de cocaine aurait toutes les chances d’être négatif sauf s’il s’agit d’un test urinaire.

Par Alexia Felix