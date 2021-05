Eurovision 2021 : Le protocole sanitaire strict dévoilé

Après une année blanche en 2020, le concours de l’Eurovision va faire son grand retour le 22 mai prochain. Et c’est à Rotterdam aux Pays-Bas que la 65e édition se déroulera. Et pour lutter contre le coronavirus et assurer la bonne tenue de l’événement, les organisateurs ont mis en place un protocole sanitaire très strict afin que tous les participants venus du monde entier soient en sécurité. Si les artistes sur place vont pouvoir assurer des prestations en direct, la jauge de spectateurs été revue à la baisse. Tous les membres actifs de l’Eurovision devront se soumettre également à des règles très strictes, comme observer une période de quarantaine de cinq jours avant de se rendre aux Pays-Bas.

Une jauge de spectateurs très basse

Sur place, les délégations ne pourront quitter leur hôtel que pour les activités officielles, et le nombre d’acteurs actifs à l’Eurovision a été revu à la baisse : "D'habitude, il y a 1.500 journalistes sur place. Cette fois, ils ne seront que 500, et 1.000 autres seront présents virtuellement. Dans le centre réservé aux journalistes, il y aura des tables espacées, avec des places attribuées pour la journée", a fait savoir Benoît Blaszczyk, secrétaire d’Eurofans, l’association officielle des fans français de l’Eurovision. Pour les personnes qui pourront se rendre au concours, elles devront renouveler un test de dépistage régulièrement : "Tous les visiteurs devront être en mesure de présenter un test négatif valable daté de moins 24 heures à l'entrée. Il leur sera en plus demandé de se soumettre à un test cinq jours après l'événement", a fait savoir le site de l’Eurovision.

En plus de ce protocole strict, les spectateurs seront assis et devront porter des masques lorsqu’ils se déplaceront. Et pour chacune des neuf soirées de spectacle, seuls 3500 spectateurs pourront pénétrer dans l’arène Ahoy, soit environ 20% de sa capacité.

Par Alexia Felix