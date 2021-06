Eurovision 2021 : les gagnants italiens au coeur d'une nouvelle polémique, ils sont accusés de plagiat

Le groupe de rock italien Måneskin a décroché la victoire à l'Eurovision 2021 tandis que la France représentée par Barbara Pravi s'est hissée en deuxième position. Quelques heures après leur victoire, les gagnants italiens étaient déjà dans la tourmente. Des téléspectateurs ont remarqué des images qui les ont particulièrement choqués. Au cours de la soirée et alors que les caméras étaient braqués sur lui et sa bande, le leader du groupe Damaniano a été aperçu en train de baisser le visage et frôler une table qui se trouvait devant lui. Il a rapidement été accusé d'avoir pris de la cocaïne en plein direct. Face à l'ampleur de la polémique, Damaniano avait accepté de passer un test de dépistage anti-drogue. Celui-ci s'est avéré négatif malgré les doutes de certains experts, persuadés qu'il s'agit d'un faux test.

"Le rock and roll ne meurt jamais"

Voilà qu'une nouvelle polémique vise les gagnants de l'Eurovision 2021. Cette fois, ils font face à des accusations de plagiat. La chanson qui a séduit le jury et les téléspectateurs, "Zitti E Buoni", "ressemblerait à s’y méprendre" au tube "You Want It, You’ve Got It", du groupe néerlandais The Vendettas, comme l’a affirmé son chanteur, Joris Lissens, au média hollandais RTL Bouleverd. Ce titre du groupe néerlandais a été enregistré en 1994, soit il y a 27 ans. Les membres de Måneskin, tous âgés de moins de 25 ans, n'étaient donc pas de ce monde quand "You Want It, You’ve Got It" est sorti. Pour Joris Lissens, "la question est maintenant de savoir s’il s’agit de plagiat. Ces jeunes n’étaient naturellement pas encore nés à l’époque de notre groupe. Mais comme l’a dit Maneskin, 'le rock and roll ne meurt jamais'". Pour l'heure, les gagnants de l'Eurovision 2021 n'ont pas réagi.

Par Matilde A.