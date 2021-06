Eurovision 2021 : Maneskin accusé de plagiat, le groupe répond

Le groupe italien Maneskin n’imaginait certainement pas les semaines suivant sa victoire à l’Eurovision ainsi. Grands vainqueurs du concours européens de la chanson en mai dernier, les Transalpins avaient dès le soir-même dû faire face à une énorme polémique, le chanteur du groupe Damiano David, ayant été accusé par de nombreux téléspectateurs d’avoir consommé de la drogue devant les caméras. La polémique avait même pris une telle ampleur qu’il avait dû se soumettre à un test anti-drogue pour prouver que ces accusations étaient fausses. Le résultat était tombé quelques jours plus tard et l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER) avait annoncé dans un communiqué qu’"aucune consommation de drogue" n'avait eu lieu et "que l'affaire est close".

"Nous avons écrit cette chanson il y a 5 ans"

Toutefois, une polémique peut en cacher une autre. Alors qu’ils se pensaient sortis d’affaire, les membres du groupe Maneskin doivent depuis quelques jours faire face à un nouveau scandale. Ils sont en effet accusés par le groupe néerlandais The Vendettas d’avoir plagié la mélodie d’une de leur chanson baptisée "You want it, You’ve got it". Après quelques jours de silence, c’est finalement la bassiste de Maneskin, Victoria de Angelis, qui s’est exprimée au micro de LCI : "Honnêtement, on ne connaissait pas cette chanson. Peut-être qu'il y a des similarités, mais c'est juste un bon gros riff de rock, très simple. Si vous écoutez la chanson en entier, vous pouvez entendre qu'elle est totalement différente de la nôtre. Nous n'avons copié personne. Nous avons écrit cette chanson il y a cinq ans lorsqu'on a commencé à jouer ensemble. On ne connaissait même pas ce groupe !".

Par Benjamin S.