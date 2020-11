Eurovision Junior 2020 : La France remporte le concours pour la première fois

Le concours de l’Eurovision Junior 2020 a eu lieu cette année dans des conditions assez particulières. Si la Pologne organisait l’événement cette année, tous les participants ont dû enregistrer leur prestation dans leur pays afin de limiter les déplacements face à la crise sanitaire qui touche le monde entier. Mais malgré cette contrainte, la jeune Valentina, représentante de la France, a tout simplement brillé puisqu’elle a remporté le concours en décrochant la première place avec son titre "J’imagine". Il aura fallu attendre 18 ans avant que la France ne décroche cette place. La jeune Valentina a devancé le Kazakhstan et l’Espagne.

Valentina, 11 ans, est la grande gagnante

Après sa grande victoire, Valentina, découverte en 2017 dans l’émission The Voice Kids, a rapidement réagi à sa victoire sur le plateau du magazine 20h30 le dimanche face à la ministre de la Culture Roselyne Bachelot : "En tant que représante de la France et ambassadrice de l’Unicef , j’aimerais vraiment dédier cette victoire à tous les artistes de France et au monde du spectacle en cette période si compliquée". Et juste avant de passer dans le programme de France 2, Valentina a eu le temps de donner son ressenti à nos confrères de Ouest France : "C’est vraiment un rêve éveillé, je suis la plus heureuse ce dimanche soir, je remercie tout le monde. J’étais entourée de mon papa, de ma maman et de mon frère ce dimanche. J’ai envie de fêter cette merveilleuse victoire avec mes amis et toute ma famille".

Vous l'avez fait ! @ValentinaOff_ est la grande gagnante de l'#EurovisionJunior2020 ! Merci à tous et bravo Valentina !!!!!!! pic.twitter.com/5fSbloyzaD — Eurovision France (@EurovisionF2) November 29, 2020

Par Alexia Felix