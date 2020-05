Ève Angeli : Francky Vincent revient sur l’échec de leur album (exclu vidéo)

En 2018, Francky Vincent et Ève Angeli proposaient un album de reprises version "zouk’n’roll". Malheureusement pour eux, l’opus baptisé "Le binôme du siècle" n’a pas rencontré le succès escompté. Un échec que la chanteuse a eu du mal à encaisser. Invitée des "Grosses Têtes" sur RTL lundi 25 mai, l’artiste indiquait regretter cette collaboration. "Alors, ce n’est pas par rapport à Francky mais j’étais dans une période de vie où je m’ennuyais et j’avais fait un petit peu tout et entre guillemets, n’importe quoi. Et oui, c’est des choses que j’aurais pu me passer de faire", expliquait Ève Angeli. Invité sur Non Stop People, Francky Vincent a réagi à ses propos. "Quand vous dites à une telle chanteuse que vous allez produire un album… Elle, elle a pensé que j’avais les relations escomptées, que le projet aurait abouti et qu’on aurait bien gagné notre vie parce qu’il ne faut pas oublier l’aspect financier", indique l’interprète de "Fruits de la passion".

Francky Vincent révèle combien il a perdu dans ce projet

Estime-t-il qu’Eve Angeli est aigrie de ne pas avoir gagné d’argent sur ce projet ? "C’est la grosse base", répond Francky Vincent. "Moi j’ai perdu de l’argent, j’avais investi. Ça va être déclaré aux impôts, pas de problème, je paierai moins d’impôts", continue le chanteur antillais qui estime que la chanteuse et lui n’ont "pas la même philosophie". Pour lui, l’échec de "Le Binôme du siècle est une moyenne déception financière". "J’avais investi 12 000 euros", révèle Francky Vincent. "C’est normal qu’elle soit en colère, c’est une chanteuse qui aime bien passer à la télé, elle aime la représentation, elle sait ce qu’elle vaut aussi donc à partir de là, la déception est amère", conclut le chanteur sur le sujet.

Par Ambre L