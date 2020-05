Eve Angeli : pourquoi elle regrette ses reprises zouk avec Francky Vincent

En mai 2019, Eve Angeli s'est mariée avec un mystérieux inconnu. Une nouvelle qu'elle avait annoncée quelques mois plus tard sur sa page Instagram, partageant quelques photos de la cérémonie, non sans dévoiler l'identité de son mari. Dans un entretien à PurePeople, elle s'était confiée sur son désir d'avoir un enfant.

"Avant, je ne souhaitais pas du tout connaître la maternité. J'étais persuadée que je n'en aurais jamais envie. Et puis j'ai rencontré la personne avec laquelle je rêverais d'avoir un enfant. Ce mariage a aussi découlé de cette envie : j'ai voulu faire les choses dans l'ordre. Pourtant, à la base, je ne suis pas du tout conventionnelle ! C'est donc un de mes gros projets", disait-elle.

Une collaboration qu'elle préfère oublier

Invitée lundi 25 mai sur le plateau des "Grosses Têtes" - l'émission animée par Laurent Ruquier sur RTL - Eve Angeli n'a pas évoqué sa vie privée. Cependant, elle a été interrogée sur le duo qu'elle a formé en 2018 avec Francky Vincent pour l'album "Le Binôme du Siècle" dans lequel ils reprennent certains des plus grands titres de la chanson française en version zouk. Une collaboration que la chanteuse de 39 ans préfère oublier, comme elle l'a expliqué à Laurent Ruquier et son équipe.

"Alors, ce n'est pas par rapport à Francky, mais j'étais dans une période de vie où je m'ennuyais et j'avais fait un petit peu tout et, entre guillemets, n'importe quoi. Et oui, c'est des choses que j'aurais pu me passer de faire", a-t-elle dit. Ce à quoi l'animateur a répondu : "On a tous fait des conneries".

Par Non Stop People TV