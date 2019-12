Exhumation de Johnny Hallyday : Estelle Lefébure apporte son soutien à Laura Smet

La guerre n’est pas finie entre Laura Smet, la fille de Johnny Hallyday et Laeticia sa femme. Laeticia souhaite déplacer la tombe du taulier qui est menacée par "le sable de mer très corrosif" et "de gros crabes de terre". Son avocat accuse la fille du rockeur de s’opposer à cette exhumation alors même que David Hallyday a donné son accord. Maître Gilles Gauer l’accable dans une lettre adressée à Bruno Magras le président de la collectivité de St Barth : "Deux ans après l'inhumation provisoire de Johnny, l'opposition individuelle de Mme Laura Smet ne peut bloquer ce que le droit et la dignité imposent." Dans un long post Instagram, Laura Smet s’explique sur la situation : "A ce jour, à part de vagues informations, aucun détail précis ne m’a été donné sur cette exhumation. Faire son deuil lorsque l'on a été empêchée de voir son père dans les derniers moments est une chose terrible dont je ne me remettrai jamais. Imaginer son père exhumé dans l’improvisation serait un nouvel affront à sa mémoire."

"Courage ma Laura"

Dans la bataille qui l’oppose à Laeticia, Laura Smet vient de recevoir un soutien puissant en la personne d’Estelle Lefébure. L’ex-mannequin qui vient de participer à l’émission "Rendez-vous en terre inconnue" commente "Courage ma Laura" accompagné d’un cœur et d’un émoji prière. La fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye peut aussi compter sur le soutien de l’actrice Emilie Dequenne qui a réagi à la publication en écrivant "courage". Dernier soutien en date, Luana Belmondo. La femme de Paul Belmondo écrit "Mais c’est pas possible... quand ça va s’arrêter ? Sois fidèle le mal est un boomerang et être méchant dans la vie ne rend ni honorables ni heureux". Ça a le mérite d’être clair !

Par Mélanie C.